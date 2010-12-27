Нервный мужчина грозился взорвать дом на Искровском проспекте

В Невском районе Петербурга задержали мужчину, грозившегося взорвать дом.

Утром 20 апреля в 8:40 утра 51-летней петербурженке повзонил неизвестный мужчина и заявил, что сейчас взорвет дом. Свое решение он подкрепил словами о том, что ему "недолго осталось жить, и все равно, что будет с другими людьми". После этого агрессор повесил трубку.

Звонившего удалось вычислить по номеру телефона, который высветился на дисплее смартфона заявительницы. Нервного мужчину задержали в квартире дома 1/13 по Искровскому проспекту. Им оказался 53-летний петербуржец. Дом и прилегающую территорию осмотрели, ничего подозрительного обнаружено не было. Эвакуация не проводилась.