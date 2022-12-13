  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец добивается получения инвалидности через прокуратуру
Сегодня, 11:05
150
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец добивается получения инвалидности через прокуратуру

0 0

Установлено, что медработниками после проведения мужчине диагностических мероприятий своевременно не выписано направление на медико-социальную экспертизу.

Петербуржец добивается получения инвалидности через прокуратуру. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Выборгского района провела проверку по обращению местного жителя о неполучении направления на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности.

Установлено, что медработниками после проведения мужчине диагностических мероприятий своевременно не выписано направление на медико-социальную экспертизу, в связи с чем необходимое освидетельствование не проведено и инвалидность не оформлена.  

Прокуратура внесла представление в адрес руководства учреждения здравоохранения.  Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений надзорное ведомство взяло под контроль.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: инвалидность, прокуратура
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Zhornik Kamilla
Сегодня 12:31

Жена купила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую всем попробовать, реально крутая штука, жена покупала здесь -----  https://paply.org/konan

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии