Установлено, что медработниками после проведения мужчине диагностических мероприятий своевременно не выписано направление на медико-социальную экспертизу.

Петербуржец добивается получения инвалидности через прокуратуру. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Выборгского района провела проверку по обращению местного жителя о неполучении направления на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности.

Установлено, что медработниками после проведения мужчине диагностических мероприятий своевременно не выписано направление на медико-социальную экспертизу, в связи с чем необходимое освидетельствование не проведено и инвалидность не оформлена.

Прокуратура внесла представление в адрес руководства учреждения здравоохранения. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений надзорное ведомство взяло под контроль.

Фото: Piter.tv (архив)