Петербуржец добивается получения инвалидности через прокуратуру. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура Выборгского района провела проверку по обращению местного жителя о неполучении направления на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности.
Установлено, что медработниками после проведения мужчине диагностических мероприятий своевременно не выписано направление на медико-социальную экспертизу, в связи с чем необходимое освидетельствование не проведено и инвалидность не оформлена.
Прокуратура внесла представление в адрес руководства учреждения здравоохранения. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений надзорное ведомство взяло под контроль.
Фото: Piter.tv (архив)
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