Горожане запечатлели люк, из которого виднеется красный шар.

Во вторник. 23 апреля, петербуржцы заметили в Кировском районе персонажа фильма "Оно". Об этом они сообщают в соцсетях.

Так, горожане запечатлели люк, из которого виднеется красный шар. Таким образом автолюбители обозначили открытый люк.

Креативно. Вот только соблазн наехать на шарик колесом может стать гораздо большим соблазном нежели его объехать отмечает автомобилист

Пользователи сразу же вспомнили фильм "Оно", снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Так, персонаж Пеннивайз обитал в подобном люке и ходил с красным шаром.

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Фото:дтп и чп петербург/вк, кинопоиск