Снег покрыл улицы Петербурга в первый день 2018 года

Первый день 2018 года стал снежным в Петербурге. Дороги покрыли осадки, что могло бы спровоцировать аварии, если бы на улицы выехало много машин.

Первый день 2018 года начался со снега в Петербурге. Жители и гости города отмечают, что пушистые осадки создают очень праздничное настроение в городе.

Синоптики Северо-Западного УГМС обещают на 1 января теплую погоду до +2 градусов. Во второй половине дня будет снег с дождем. На дорогах из-за погоды сложная обстановка. Водителей просят соблюдать правила движения и держать увеличенную дистанцию.

На вторник, 2 января, обещают осадки в виде дождя и снега. Умеренный ветер. Температура ночью бедт в районе +2, а днем и вовсе поднимется до +4.