Петербуржцы сняли панорамное видео со шпиля "Лахта-центра"

Запись попала в социальные сети.

В социальную сеть "Вконтакте" попало видео с вершины шпиля "Лахта-центра". Запись выложили жители Приморского района, которым удалось побывать на самой высокой точке здания. По сведениям от автора поста, петербуржец занимался на самом высоком небоскребе Европы монтажными работами. Многих ролик напугал, другие же попросили молодого человека взять их в следующий раз с собой на работу.

Напомним, что высота бизнес-комплекса составляет 462 метра. В нем 90 этажей, включая подземные стоянки для автомобилей.

Видео: Вконтакте/Соседи Приморского района