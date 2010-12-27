Петербуржцы просят убрать свалку на Блюхера и построить центр дзюдо

Жители вышли с лозунгами: "Школа дзюдо не в парке, а вместо свалки".

Петербуржцы просят не трогать парк Сахарова, в котором чиновники собираются построить центр дзюдо, а обратить внимание на территорию новостроек на проспекте Маршала Блюхера. Местные жители готовы "принять" у себя спортивный комплекс взамен на то, что их избавят от пространства, заваленного бытовыми отходами.

Напомним, что сейчас активисты пытаются добиться отмены разрешения на строительство центра в Калининском районе, проект которого также предусматривают парковку и подъемную дорогу в 23 метра шириной. Ради данной инициативы застройщику придется уничтожить зеленую территорию и несколько детских площадок.



