Петербуржцев испугал черный дым на территории Пулково

В аэропорту проводятся аварийные учения.

Днем 8-го октября на территории аэропорта Пулково заметили черный дым. Очевидец испугался, что в огне оказалось воздушное судно. Он поделился фотографией в социальной сети "ВКонтакте".

Около самолета были пожарные. Как оказалось, беспокоиться не стоит: в аэропорту уже несколько дней проходят аварийные учения.

За 9 месяцев 2021-го года аэропорт обслужил 13,5 млн пассажиров. Это 11% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Подавляющее большинство полетов (11,9 млн) было по России.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Николай Чупров