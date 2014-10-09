  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев испугал черный дым на территории Пулково
Сегодня, 14:16
102
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев испугал черный дым на территории Пулково

0 0

В аэропорту проводятся аварийные учения.

Днем 8-го октября на территории аэропорта Пулково заметили черный дым. Очевидец испугался, что в огне оказалось воздушное судно. Он поделился фотографией в социальной сети "ВКонтакте".

Около самолета были пожарные. Как оказалось, беспокоиться не стоит: в аэропорту уже несколько дней проходят аварийные учения. 

За 9 месяцев 2021-го года аэропорт обслужил 13,5 млн пассажиров. Это 11% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Подавляющее большинство полетов (11,9 млн) было по России. 

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Николай Чупров

Теги: дым, пожар, пулково, учения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии