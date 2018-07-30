Петербуржцы незаконно проникли на крышу по Дворцовой набережной перед салютом ВМФ

Завершение парада ВМФ вызвало у жителей города желание посмотреть на салют с крыш.

В центре Петербурга перед салютом в честь дня ВМФ России местные жители забрались на крышу реставрируемого здания. Группа из молодых людей решили незаконно пробраться на дом по Дворцовой набережной,8, чтобы посмотреть на фейерверк с высокой точки обзора.

Отметим, что в здании, которое облюбовали экстремалы, располагается Морской регистр судоходства. На данный момент оно находится на ремонте. Петербуржцам удалось проникнуть на крышу по строительным лесам. Инцидент прошел благополучно. Никто из нарушителей спокойствия не пострадал и не упал вниз.

Фото и видео: Piter.tv