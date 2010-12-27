Петербуржцы несколько дней не могут улететь из Болгарии‍ из-за отмены чартера

Туристам обещают возместить стоимость билетов позже, а до дома добираться на собственные средства.

Группа петербуржцев не может в течение двух дней вылететь домой из-за отмены рейса. Авиакомпания оставила клиентов из России на территории Болгарии, объявив об отмене вылета чартерного самолета. Около 20 дней жители Северной столицы не могут покинуть аэропорт Бургас.

Как отмечают пострадавшие, билеты на рейс были приобретены еще дома. Днем 2 августа они узнали, что указанного рейса больше нет в расписании. Клиенты направились на территории аэропорта, чтобы прояснить ситуацию. Представители авиаперевозчика Bulgaria Air заявили, что вылет отменен.На данный момент петербуржцам обещают компенсировать стоимость покупки билетов. Однако, сейчас турист должны приобретать билеты за собственные средства.

Фото:Piter.tv