Петербуржцы несколько часов стояли в очереди, чтобы попасть в "Ленрезерв"

Военно-историческая выставка в "Ленрезерве" проходит 27 января. Люди стояли в очереди с самого утра, чтобы успеть посетить экспозицию.

С самого утра петербуржцы стояли в очереди на военно-историческую выставку в "Ленрезерве", которая началась в 15:00. Жители Петербурга впервые увидели улицу блокадного города с трехэтажными домами, в которых размещены разные экспозиции.

Так, посетители посмотрели на "Сахарную голову", которая могла спасти жизнь семьи от голода, но про продукт забыли. Петербуржцам удалось увидеть и диораму "Дорога жизни" - реконструировали все, включая стены зданий.

Экскурсоводы также рассказали про оружие времен войны и продемонстрировали настоящие гранаты, которые в бою использовали солдаты. Помимо этого, гиды показали посетителям партизанские блиндажи, где люди отдыхали и готовились к боям.

Выставка находится в патриотическом объединении "Ленрезерв" по адресу Феодосийская улица, 4. Режим работы: с 11:00 до 18:00.

Видео: Piter.tv