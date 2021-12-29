Петербуржцы назвали основные черты жителей своего города

По мнению самих петербуржцев, они вежливы, тактичны, культурны, воспитаны, а также добры и отзывчивы.

В понедельник, 10 января, пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob поделилась с Piter.tv результатами опроса жителей большинства мегаполисов России, которые назвали три черты типичного жителя города.

Так, петербуржцы считают, что у типичный житель Северный столицы культурный, вежливый и воспитанный человек. Вежливость и тактичность назвали 36% опрошенных, а культурность и (или) воспитанность отметили 30% респондентов. 5 из 10 опрошенных (22%) выделили отзывчивость и доброту.

Жители большинства российских мегаполисов считают одной из типичных черт своих земляков доброту и отзывчивость. Исключением стала лишь Москва: жители столицы видят в друг в друге энергичность, воспитанность, а также равнодушие и вечную спешку.

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