Петербуржцы начнут получать счета за электроэнергию запечатанными

Изменения формата обусловлены новым уровнем защиты.

С августа 2018 года потребители электроэнергии начнут получать счета за услуги в запечатанном виде. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу АО "Петроэлектросбыта". Специалисты отмечают, что несмотря на изменения подачи квитанций, графы останутся прежними и их расположение тоже.

Новый способ связан с усилением защищенности информации от посторонних глаз. Представители организации считают, что конверты более удобны для данных нужд.

В квитанции, как и ранее, указана информация о перерасчете и для удобства потребителей крупнее и детальнее отражены данные о задолженности (в случае ее наличия). На счете также остались уникальный штрих-код и графы для указания фактических показаний индивидуальных приборов учета делится сведениями директор "Петроэлектросбыта" Алексей Муровец

Новый формат будет опробован уже в последнем месяце лета.

Фото: АО "Петроэлектросбыт"