Петербуржцы беспокоятся за жизнь гения-затворника Перельмана

По словам горожан, математик погибает в нищете

Петербуржцы бросили клич о помощи для гения-затворника Георгия Перельмана. Соответствующую информацию опубликовал горожанин Александр Родин в своем Facebook.

Как отметил Родин, он встретил математика в одном из магазинов. По его словам, гений был одет в короткие и мятые штаны и в галоши без носков, хотя на улице было минус 7.

Моё сердце уже готово кричать от этого ужасного зрелища: один из величайших математиков мира, фактически, погибает в полном одиночестве и нищете… С каждой неделей он всё ближе к той роковой черте, за которой его ждёт неизбежная голодная смерть… Если мы не сможем найти возможность помочь ему сейчас, Григория Перельмана уже скоро точно не будет пишет очевидец

Напомним, что Георгий Перельман - автор доказательства гипотезы Пуанкаре и гипотезы Терстона.

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Фото:георгий перельман/вк