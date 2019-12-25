Петербуржцы возмутились уничтожению исторической дюны на Ласковом пляже

Пляж, по словам местных, когда-то посещал Шарль де Голль.

Во вторник, 1 сентября, жители Солнечного возмутились уничтожением исторической дюны на Ласковом пляже. Как рассказали горожане в соцсетях, дюну, которую когда-то посещал французский государственный деятель Шарль де Голль, срыли дюну возле стройки.

Отмечается, что с этой стройкой жители боролись долгое время. В комментариях местные массово ужаснулись ситуации: "Нужно сохранять, а не разрушать! Это преступление!", "Без слез не взглянешь", "В июле тоже какой-то экскаватор тоже приезжал все "ровнять""

Сворее всего благоустройство, на Дубковском пляже тракторы тоже также ездиют и делают такиеже Дюны, только поменьше. Эх это болезнь пляжей. рассказали петербуржцы (орфография и пунктуация сохранены)

Ранее мы писали, что петербуржцы недовольны мусором на набережной реки Карповки.

Фото: Сестрорецкий актив / "ВКонтакте"