Петербуржцы возмутились уничтожению исторической дюны на Ласковом пляже

Во вторник, 1 сентября, жители Солнечного возмутились уничтожением исторической дюны на Ласковом пляже. Как рассказали горожане в соцсетях, дюну, которую когда-то посещал французский государственный деятель Шарль де Голль, срыли дюну возле стройки.
Отмечается, что с этой стройкой жители боролись долгое время. В комментариях местные массово ужаснулись ситуации: "Нужно сохранять, а не разрушать! Это преступление!", "Без слез не взглянешь", "В июле тоже какой-то экскаватор тоже приезжал все "ровнять""
Сворее всего благоустройство, на Дубковском пляже тракторы тоже также ездиют и делают такиеже Дюны, только поменьше. Эх это болезнь пляжей.
рассказали петербуржцы (орфография и пунктуация сохранены)
Ранее мы писали, что петербуржцы недовольны мусором на набережной реки Карповки.
Фото: Сестрорецкий актив / "ВКонтакте"
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