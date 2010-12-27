Петербуржцев возмутили припаркованные на газонах автомобили

Горожане увидели двоих нарушителей за день.

Во вторник, 12 ноября, горожане в соцсетях массово возмущаются паркующимися на газонах автолюбителях. Белую иномарку "Киа", которая вальяжно расположилась на траве, увидели на проспекте Стачек. Второго вольного парковщика петербуржцы заметили на улице Турку во дворе у детского садика. Серебристый автомобиль по-хозяйски въехал на траву, прижав опавшие ветки.

Комментарии под постами в соцсетях разбились на два лагеря: одни петербуржцы присоединялись к возмущениям, другие оправдывали водителей, ссылаясь на то, что в городе действительно мало парковочных мест.

У нас была автостоянка рядом с домом,теперь там построили О"КЕЙ и Леруа,зато теперь постоянно эвакуаторы забирают авто вдоль дорог...а где ещё осталось парковаться???-правильно-на газонах. – Алена Сокол.

Проблема даже не в [дураках] паркующихся на газонах, ибо их количество прямо пропорционально увеличению количества транспортных средств на кв.м территории города, а в том, что нет на них никакой управы.Вот здесь проблема городского масштаба.Жаловаться некуда. – Алик Доббин.

Выгляни в окно посмотри какие у людей машины ! просто был благоустроенный газон цветочки росли красиво да газон был сделан вот теперь деньги опять из бюджета тратить а могли бы их на другие нужды ! Потратить – Станислав Попов.

А где порадоваться если парковок нету, я и сам так паркуюсь если нету других вариантов! – Дмитрий Сакула.

А минувшей ночью на Гранитной улице каршеринг лишился колес.

Фото: Оля Озерская, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте