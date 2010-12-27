ГАТИ: с 22 августа ограничат движение на нескольких дорогах Петербурга

Данная мера коснется трех районов города.

Представители ГАТИ введут новые ограничения транспорта с 22 августа на территории Санкт-Петербурга. До 31 числа дорожные службы частично перекроют Введенский канал от участка набережной реки Фонтанки до Загородного проспекта. На данной территории будут укладывать теплосеть.

По 28 августа ограничения коснутся улицу Рериха в Калининском районе города. От улицы Обручевых до Гжатской специалисты ГУП "ТЭК" займутся заменой тепловых конструкций.

С 22 августа по июнь 2019 года компания "МИДАС" планово будет ремонтировать Доковый мост в Кронштадтском районе Петербурга. Движения для автомобилистов там будет перекрыто.

Фото: Piter.tv