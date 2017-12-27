Петербурженка пожаловалась в УФАС на "демона с рогами", которого увидела на остановке

В Петербурге женщина испугалась афишу мюзикла "Демон Онегина".

В Санкт-Петербурге в Общественный совет по рекламе поступило обращение от УФАС с просьбой решить проблему с рекламным постером на Площади Труда. Размещение "демона с рогами" вблизи с автобусной остановкой со стороны Благовещенского моста - хамство, особенно "в Святые Рождественские дни", считает обратившаяся в УФАС местная жительница. По мнению женщины, подобного рода реклама "не уменьшает число дорожных аварий".

Позже стало ясно, что так называемый "демон с рогами" - это реклама российского мюзикла "Демон Онегина" на либретто Марии Ошмянской и Ирины Афанасьевой. Как сообщает " Мойка78 " исполнительный директор Общественного Совета по рекламе Юрий Коробов пояснил, что обращение УФАС в настоящее время разослано членам Общественного совета, и уже можно подвести некоторые результаты.

Ряд членов Общественного совета не увидели никаких нарушений, не считают эту рекламу незаконной или неуместной. Один член совета высказал пожелание, что нужно при размещении подобной рекламы учитывать интересы больших групп населения, к коим относятся и верующие. Тем не менее есть мнение такое: если идти по пути прецедентов рассмотрения подобных историй, то очевидно, что здесь речь идет о рекламе мюзикла, она заявлена крупно и доступно. Более того, изображение как бы демона намеренно демонстрирует актера в роли демона, что легко считывается. Юрий Коробов, диретор Общественного Совета по рекламе

Фото: афиша мюзикла "Демон Онегина"