Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
За нужду не придется платить: в Петербурге на ЖД вокзалах сделали бесплатные уборные
Сегодня, 17:32
0
Shdaria
518

За нужду не придется платить: в Петербурге на ЖД вокзалах сделали бесплатные уборные

0
 
 

В Петербурге все пассажиры смогут бесплатно посещать туалеты на ЖД вокзалах.

Петербургский арбитраж принял решение о том, что в Северной столицы все пассажиры железнодорожных вокзалов имеют право на бесплатное посещение уборной.

Напомним, что было возбуждено административное дело против ОАО "РЖД" из-за жалобы гражданки, которая по прибытию на Витебский вокзал не смогла посетить туалет бесплатно.
 
Выявлено, что РЖД нарушили транспортное законодательство в сфере предоставления санитарно-гигиенических услуг женщине. Суд оштрафовал организацию на 20 тысяч рублей, а после разрешил пассажирам бесплатно ходить в туалет.
Теги: бесплатный туалет ржд , на вокзале бесплатный туалет , новости петербург , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5