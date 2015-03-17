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Петербуржцы смогут получить актуальную строительную специальность
Сегодня, 14:48
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Петербуржцы смогут получить актуальную строительную специальность

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Горожанам помогут программы проекта Ворлдскиллс.

Петербуржцам предлагают воспользоваться программами проекта Ворлдскиллс, чтобы получить дополнительное образование, повысить имеющуюся квалификацию или получить первую профессию в строительной отрасли в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Программа рассчитана до 2024 года. Благодаря ей планируется содействие занятости граждан путём организации профессионального обучения и развития навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Получившие среднее образование горожане могут стать кровельщиками по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов. За 144 они получат необходимые навыки и свидетельство о профессии рабочего, должности служащего и Скиллс-паспорт, подтверждающий квалификацию.

Желающие должны авторизироваться на портале с помощью учетной записи ЕСИА, затем найти "Список образовательных программ" и подать заявку. В течение трех дней в центре занятости либо подтвердят участие, либо выдадут отказ или рекомендации о получении других навыков. В группу зачислят в течение 10 рабочих дней после одобрения заявки. 

Фото: Piter.tv

Теги: ворлдскиллс, петербург, строительная специальность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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