Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Петербуржцам, которые вовремя оплатят свет подарят серебряное украшение
Сегодня, 20:42
0
IRINA_CHALKINA
140

Петербуржцам, которые вовремя оплатят свет подарят серебряное украшение

0
 
 

Компания "Петроэлектросбыт" проводит акцию, в ходе которой добросовестные плательщики получат сертификат на получение подвесок из серебра.

Петербургский поставщик электроэнергии компания "Петроэлектросбыт" предлагает горожанам акцию, в кторой добросоветные плательщики получат серебряную подвеску. Обадателем драгоценности можно стать при своевременной оплате света за июль, сообщают в пресс-службе компании. 

В июне этого года благодаря нашей акции 310 тысяч петербуржцев заплатили за электроэнергию своевременно и погасили все свои долги. К сожалению, те, кто оплачивает услуги компании не через Интернет, в акции не участвуют. А что вас удивляет? "Петроэлектросбыт" работает с должниками не только методом "кнута" – грозя отключениями и судами. Добросовестным плательщикам мы подарки дарим, рассказывают в пресс-службе 

Ранее "Петроэлектросбыт" проводил подобную акцию в 2016 году. Тогда, около 200 тысяч потребителей погасили свои долги.

Добропорядочным плательщикам уже отправлены благодарственные письма с сертификатом на серебряную подвеску. 

Фото: Pixabay 

 

Теги: акция , оплата счетов , свет в петербурге
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5