Петербуржцам, которые вовремя оплатят свет подарят серебряное украшение

Компания "Петроэлектросбыт" проводит акцию, в ходе которой добросовестные плательщики получат сертификат на получение подвесок из серебра.

Петербургский поставщик электроэнергии компания "Петроэлектросбыт" предлагает горожанам акцию, в кторой добросоветные плательщики получат серебряную подвеску. Обадателем драгоценности можно стать при своевременной оплате света за июль, сообщают в пресс-службе компании.

В июне этого года благодаря нашей акции 310 тысяч петербуржцев заплатили за электроэнергию своевременно и погасили все свои долги. К сожалению, те, кто оплачивает услуги компании не через Интернет, в акции не участвуют. А что вас удивляет? "Петроэлектросбыт" работает с должниками не только методом "кнута" – грозя отключениями и судами. Добросовестным плательщикам мы подарки дарим, рассказывают в пресс-службе

Ранее "Петроэлектросбыт" проводил подобную акцию в 2016 году. Тогда, около 200 тысяч потребителей погасили свои долги.

Добропорядочным плательщикам уже отправлены благодарственные письма с сертификатом на серебряную подвеску.

Фото: Pixabay