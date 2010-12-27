Жестокий Лобода: петербуржца осудили за убийство, покушение и избиение

В Петербурге осужден преступник-рецидивист Михаил Лобода.

В Петербурге суд приговорил к заключению сроком на 10 лет мужчину, за спиной которого - три жестоких преступления. Петербуржец Михаил Лобода сел за убийство, избиение знакомого и покушение на убийство. Все эти черные дела рецидивист сотворил в период с 2008 по 2016 годы. Все это время криминальный индивид успешно скрывался от возмездия и наказания.

Как сообщает "Фонтанка", в январе 2008 год Михаил Лобода жестоко убил своего знакомого на территории Невского района. В тот вечер они вдвоем выпивали на обычной петербургской кухне. В какой-то момент опьяненный водкой Лобода с непонятной целью воткнул кухонный нож в собеседника-собутыльника. После этого преступник добил знакомца десятком точных ударов.

В соседней комнате спали сын и жена убитого. Он попытался убить их и отправился в комнату к ребенку. Мать услышала подозрительные звуки и смогла спугнуть негодяя. Сам Лобода скрылся и до 2016 года не попадался в поле зрения полиции. Его подвела собственная жестокость. В октябре 2016-го Михаил Лобода накинулся на еще одного приятеля. Во время пьянки в кафе рецидивист избил товарища, на чем и попался в руки полиции.

На суде оказалось, что за эти 8 лет убийца не покидал город и официально трудился на крупном заводе. Почему его так и не поймала полиция, остается большим вопросом. Михаила Лободу признали полностью виновным, ближайшие 10 лет он проведет в исправительной колонии.