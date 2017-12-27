Петербуржца отправили в тюрьму за покореженные руками и ногами машины

Жителя Северной столицы приговорили к двум годам колонии за повреждение четырех автомобилей на Загребском бульваре. Мужчина орудовал голыми руками и ногами.

Фрунзенский районный суд решил приговорить жителя города Артема Хитрякова к реальному сроку за умышленное повреждение имущества.

В марте прошлого года выпивший мужчина ловил машину около дома 15 на Загребском бульваре. Никто не останавливался, Хитрякову стало обидно. Поэтому он начал бить припаркованные машины. Первой под руку попалась BMW X3. Владелец машины оценил свой ущерб в 19 950 рублей. Затем мужчина руками и ногами покорежил Skoda Octavia. Тут повреждения уже оценили в 24 024 рубля. Далее дебошир приложился к Chevrolet Klit и Toyota Corolla. Ущерб составил 25 000 и 16 595 рублей соответственно.

Хитряков признал себя виновным и раскаялся. Но в итоге его отправили на два года в колонию строгого режима. Ранее мужчина уже был судим. Гражданские иски были удовлетворены в полном объеме.