Петербуржца отправили в тюрьму за нацистские мемы

В районном суде Петербурга огласили приговор местному жителю Юрию Петрову, который разместил в социальной сети картинки с националистическим подтекстом.

В четверг, 11 января, в Кировском районном суде вынесли приговор жителю Петербурга Юрию Петрову за публичные призывы к экстремизму. Мужчину признали виновным.

Во время заседаний суда установили, что Петров испытывал неприязнь к выходцам с Кавказа и из Средней Азии. Разделяя националистическую идеологию он опубликовал у себя на странице "ВКонтакте" призывы к совершению преступлений в отношении представителей национальностей.

Согласно преступному умыслу разместил в соц.сети на своей странице, в открытом доступе для неограниченного числа пользователей, следующие изображения с текстом: изображение мужчины с поднятой вверх правой рукой, сжатой в кулак с текстовой надписью (размещено 10.06.2014); изображение целующихся мужчины и женщины с текстом: "Я хочу услышать три самых главных слова. Россия для Русских!" (размещено 12.12.2015). Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Подсудимый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев в колонии-поселении. Под стражу Петрова взяли в зале суда.