В метро Петербурга появится круглосуточные группы быстрого реагирования

В петербургской подземке заявили, что проводят переаттестацию служба контроля на метрополитене (СКМ). Также в метро появятся группы быстрого реагирования.

В пятницу, 21 июля, в пресс-службе петербургского метрополитена заявили, что началась аттестация сотрудников. В подземке подчеркнули, что это проводится для создания подразделения транспортной безопасности.

Подобное подразделение в метро уже существует - служба контроля на метрополитене. Во время проверки Ространснадзора после апрельского теракта, СКМ сочли профессионально непригодной. В итоге метрополитен получил 16 административных дел за нарушение правил транспортной безопасности.

Сейчас СКМ приводят в соответствующее критериям подразделений транспортной безопасности состояние. Это означает аттестацию около тысячи инспекторов с проверкой личностных качеств. Также будут сформированы круглосуточные группы быстрого реагирования. Мобильные группы будут пресекать незаконное вмешательство в работу подземки или нарушения пропускного режима.