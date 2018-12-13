Петербургское УФАС отменило закупки метрополитена

Нарушения были найдены при тендерах на поставку запчастей для вагонов подземки.

В понедельник, 27 мая, петербургское управление ФАС России вынесло вердикт по двум жалобам компании "Моспик".

Коммерсанты обратили внимание на действия ГУП "Петербургский метрополитен" при проведении закупок на поставку запчастей к вагонам метрополитена (контракт на сумму более 615 млн рублей) и подвижного состава (контракт по 14-ти лотам на сумму более 268 млн рублей).

При рассмотрении жалобы антимонопольщики установили, что документации при двух тендерах не позволяли их участникам определять характеристики закупаемых товаров. Причиной этого стало ненадлежащее качество документации в некоторых чертежах: параметры товаров не читались или полностью отсутствовали, как и описание отдельных товаров.

Таким образом, из-за установленного факта нарушения законодательства РФ в УФАС аннулировали обе закупки.

Фото: Piter.TV