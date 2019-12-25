Петербургский биолог Глазков рассказал, кто оставляет слюну в лесах Ленобласти

Белые пенистые комочки на самом деле являются гнездами для личинок слюнявых пенниц.

В среду, 3 августа, зоолог Павел Глазков в своем паблике "Каждой твари по паре" во "Вконтакте" рассказал, откуда берется слюна на стеблях растений.

Как оказалось, белые пенистые комочки – гнезда для личинок слюнявых пенниц (Philaenus spumarius). По словам эксперта, каждую осень самка откладывает яйца на стебли растений, у основания листьев. Весной из перезимовавших яиц появляются личинки. Они начинают кормиться соком растения и выделяют жидкость, сильно сдобренную муцинами (вещество, придающее ей клейкость и тягучесть). Через крохотные отверстия по бокам брюшка – дыхальца – личинка вдувает в эту слизь порции воздуха. В таком "домике" личинки находятся несколько месяцев. Пена выступает защитником от врагов и погодных условий.

Пенница выбирается из комочка и начинает вести активный образ жизни. Например, при длине тела в полсантиметра она может прыгнуть вверх почти на метр. Для человека это равносильно прыжку на высоту 200-метрового небоскрёба.

Фото: Вконтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков