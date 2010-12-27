Арбитраж СПб прекратил делопроизводство иска к "Смешарикам"

В картотеке судебного ведомства дело значится как прекращенное.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил делопроизводство по иску против компании, создающей "Смешариков". Об этом сообщили представители инстанции. Причину прекращения не разглашают.

Напомним, что сторона обвинения надеялась отсудить у ООО "Смешарики" около 127 миллионов рублей. Истцом являлась компания "Арт Пикчерс Студия", одним из продюсеров которой значится Федор Бондарчук. Юристы предприятия предлагали ответчику возместить упущенную выгоду и компенсировать убытки за проведение международного проката трех кинолент о мультперсонажах.

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