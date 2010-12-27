Петербургский солнцемобиль назвали лучшим дебютантом в гонке в США

В США студенты Политехнического университета Петербурга представили солнцемобиль, изобретение работает на солнечных батареях SOL.

Студенты петербургского Политехнического университета в США представили солнцемобиль, работающий на солнечных батареях SOL.Об этом пишет "Мойка 78".

Об успешной презентации изобретения в соцсети "ВКонтакте" рассказал глава команды "Polytech Solar Team" Евгений Захлебаев. Отметим, что солнцемобиль был признан лучшим дебютантом.

О создании солнцемобиля стало известно недавно. Гонки в США стали первым серьезным испытанием для инновационного автомобиля. Рассматривается возможность поставить производство таких авто на поток.

Фото: Минпромторг