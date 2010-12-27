Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Петербургский солнцемобиль назвали лучшим дебютантом в гонке в США
Сегодня, 11:15
0
TretyakovaS
363

Петербургский солнцемобиль назвали лучшим дебютантом в гонке в США

0
 
 

В США студенты Политехнического университета Петербурга представили солнцемобиль, изобретение работает на солнечных батареях SOL.

Студенты петербургского Политехнического университета в США представили солнцемобиль, работающий на солнечных батареях SOL.Об этом пишет "Мойка 78".

Об успешной презентации изобретения в соцсети "ВКонтакте" рассказал глава команды "Polytech Solar Team" Евгений Захлебаев. Отметим, что солнцемобиль был признан лучшим дебютантом. 

О создании солнцемобиля стало известно недавно. Гонки в США стали первым серьезным испытанием для инновационного автомобиля. Рассматривается возможность поставить производство таких авто на поток. 

Фото: Минпромторг

Теги: новости петербурга , новости спб , петербургский солнцемобиль назвали лучшим дебютантом в гонке
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5