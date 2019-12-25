Петербургский росгвардеец победил на первом этапе Кубка Европы по бобслею

Старший лейтенант Кирилл Антюх был на позиции разгоняющего.

На первом этапе Кубка Европы по бобслею в норвежском Лиллехаммере инструктор по спорту первой категории спортивной команды Северо-Западного округа Росгвардии старший лейтенант Кирилл Антюх в составе экипажа победил в соревнованиях четверок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Старший лейтенант Кирилл Антюх занимал позицию разгоняющего и по сумме двух заключительных заездов показал результат 1 минута 42,90 секунды, обогнав соперников. Экипажи из Швейцарии получили серебро и бронзу.

Бобслеисту Кириллу Антюху 35 лет, он служит в в Северо-Западном округе Росгвардии. Петербуржец являеется разгоняющим в составе сборной России с 2012 года.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии