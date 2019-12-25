Петербургский горизбирком передал мандат сенатора Кутепова ветерану боевых действий Носову

Владимир Носов был депутатом прошлого созыва.

Мандат депутата ЗакСа Петербурга Андрея Кутепова передали единороссу Владимиру Носову. Решение утвердила Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 5-го октября.

Дело в том, что Андрей Кутепов, который прошел в городской парламент по общегородскому списку, был избран представителем ЗакСа Петербурга в Совете Федерации.

Выбор в пользу Носова сделала "Единая Россия". Бывший военный участвовал в выборах в региональной группе №14 и занял второе место.

В 2016 году Владимир Носов был избран депутатом ЗакСа VI созыва. Награжден: орденами Мужества, "За военные заслуги", медалями "За боевые заслуги", Нестерова. Ветеран боевых действий.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга