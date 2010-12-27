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Петербургский фонд капремонта оштрафован за необоснованные платежи
Сегодня, 11:10
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Shdaria
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Петербургский фонд капремонта оштрафован за необоснованные платежи

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Фонд капремонта получил штраф за нарушение право собственника жилья на получение необходимой и достоверной информации.

Жительница Санкт-Петербурга подала жалобу на Регионального оператора капитального ремонта. Выяснилось, что она получила счет-извещение на перерасчет взносов в размере более 644 рублей, однако никаких оснований в документе или пояснения в графе "дополнительная информация" не было. В результате хозяйка квартиры не смогла понять за что она обязана заплатить.

Чиновники Роспотребнадзора подозревают, что организация нарушила право собственника жилья на получение необходимой и достоверной информации и наложили на Фонд административный штраф. Кроме того, оператору было выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению  правонарушения.

Арбитражный судом вынесено решение: "Организацией не представлена необходимая и достоверная информация об услуге, а именно – обоснование перерасчета в счет-квитанции".

Теги: новости спб , петербургский фонд , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия Картина дня

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