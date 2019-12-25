Блогер Михаил Петров доказал, что научно-популярный контент актуален для TikTok

На блог @misha.tedtalk подписаны 256,3 тысяч человек, количество лайков достигло 10,5 млн.

Увидев в TikTok аккаунт петербургского блогера Михаила Петрова, язык не повернется сказать, что время проведено впустую. Будущий политолог, студент Высшей школы экономики не только ломает стереотипы касательного платформы, полюбившейся миллионам пользователям по всему миру, но и рассказывает "сложные", на первый взгляд, вещи простым языком. Он и статистику по вакцинации от COVID-19 разложит, и расскажет, сколько нужно времени для объятий и поцелуев. Piter.TV пообщался с блогером и узнал, почему для своего аккаунта в TikTok он выбрал научно-популярный контент.

Стать блогером Петров хотел всегда. Первые шаги он начал делать еще на первом курсе. Михаил планировал создать канал на YouTube про политическую науку. Он и его команда делились бы интересными терминами, объясняющими политические феномены.

Идея пришла мне в голову, когда мы на занятиях читали исследование про "нефтяную иглу". Я хотел, чтобы интересные исследования входили в массы. С помощью них можно понять, что жизнь не так проста. Это мне нравится показывать и по сей день. Михаил Петров, блогер

Идею о создании канала пришлось отложить из-за временного путешествия в Америку. Но ненадолго. Во время прошлогоднего локдауна Петров решил скачать TikTok, отснял несколько роликов, которые впоследствии стали достаточно популярными.

Все началось с ролика, где я рассказывал про урбанистику. Он начал набирать лайки и просмотры. С тех пор я продолжаю этим заниматься. Михаил Петров

Вдохновение для своих роликов наш герой ищет в книгах, исследованиях и статьях. Только за этот год он прочитал множество книг. Однако Петров признался, что может не дочитать книгу, если она ему неинтересна. Научно-популярная книга, написанная профессором Калифорнийского университета Лореттой Грациано Бройнинг, "Гормоны счастья" – первая книга, которую он прочитал от начала до конца.

Месяца два назад я запустил "Клуб персонального чтения", в который входят мои подписчики. Мы читаем по несколько страниц в день. У нас есть чат, где мы ежедневно отмечаемся. Кто не отметился – выходит. Михаил Петров

Но чаще всего идеи для будущих роликов находятся именно в исследованиях.

Я ссылаюсь на исследования. В ВШЭ мы не читали толком книги. Вместо этого мы читали исследования, а после разбирали их. Хорошие книги – это сборники исследований. Михаил Петров

В среднем на создание одного ролика Петров может потратить целый день. Для начала ему необходимо собрать информацию по той или иной теме, затем написать текст на минуту, отснять ролик, после чего его смонтировать. Чаще всего блогер снимает ролики на социально обсуждаемую тему.

К примеру, есть социально обсуждаемая проблема, которую я начинаю изучать с точки зрения науки: читаю про нее, нахожу интересные работы авторов, делаю свои выводы. Либо я могу прочитать статью, темой которой заинтересуюсь и расскажу другим. Михаил Петров

После Нового года Михаил планирует основаться на YouTube. Совсем недавно на его канале вышел научный подкаст, который посмотрели более 7 тысяч человек. На этом планы блогера не заканчиваются.

Недавно у меня на канале вышел первый подкаст, который я хочу дальше развивать. Также на YouTube я вел рубрику "Прогрессивные новости", которую хочется возобновить. Основной контент хочу делать на YouTube, меня это больше вдохновляет. Михаил Петров

Текст: Анастасия Миллер

Фото: Евгений Рыбкин для Piter.TV