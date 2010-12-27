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Петербургский Политех открыл базовую кафедру в Китае, где учат создавать изделия с помощью 3D принтера
Сегодня, 13:19
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Shdaria
94

Петербургский Политех открыл базовую кафедру в Китае, где учат создавать изделия с помощью 3D принтера

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Петербургский ВУЗ открыл базовую кафедру в Китае, где готовят специалистов по аддитивным технологиям.

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого будет готовить специалистов по аддитивным технологиям - методу создания изделий при помощи 3D принтеров в Китае. Сегодня, 6 декабря подписали договор о создании базовой кафедры. В этом принимали участие первый проректор СПбПУ Владимир Глухов и директор Совместного Российско-Китайского научно-образовательного центра аддитивных технологий Ван Цин Шен в городе Чансин.

В открытии кафедры приняли участие заместитель директора департамента науки и техники провинции Чженцзян Ван Цзян и заместитель директора департамента по информационной политики Мария Муркова. 

По словам Мурковой, итогом совместной работы российских и китайских инженеров могут стать новые открытия, которые пригодятся в использовании в экономике стран.
 
Сейчас в центре задействованы два 3D принтера. Кроме создания и испытаний новых аккумуляторов для бытовой техники, а также и для устройств военно-промышленного комплекса на них разрабатывают и печатают медицинские протезы. 
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Категории: Лента новостей Новости СПб

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