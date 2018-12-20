  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские учителя в выходной день вышли убирать снег
Сегодня, 21:26
66
TretyakovaS

Петербургские учителя в выходной день вышли убирать снег

0 0

Уборкой занялись учителя всех школ в Красносельском и Адмиралтейском районах Петербурга.

В субботу, 12 января учителей всех школ в Красносельском и Адмиралтейском районах Петербурга в "добровольно-принудительном" порядке вышли на субботник. Об этом сообщает "Лента.ру".

Как рассказала один из педагогов изданию "Фонтанка", пришло соответствующее распоряжение из администрации. В районных администрациях отметили, что это был призыв, на который откликнуться могли только добровольно, никакого приказа спущено не было. 

Примечательно, что глава Красносельского района Виталий Черкашин вместе с педагогами 291 школы убирал сугробы. Для того, чтобы участники субботника не скучали, из колонок играла бодрая музыка.

По словам учителей, радует то, что это все сделано для детей. 

Теги: новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий