Петербургские учителя в выходной день вышли убирать снег

Уборкой занялись учителя всех школ в Красносельском и Адмиралтейском районах Петербурга.

В субботу, 12 января учителей всех школ в Красносельском и Адмиралтейском районах Петербурга в "добровольно-принудительном" порядке вышли на субботник. Об этом сообщает "Лента.ру".

Как рассказала один из педагогов изданию "Фонтанка", пришло соответствующее распоряжение из администрации. В районных администрациях отметили, что это был призыв, на который откликнуться могли только добровольно, никакого приказа спущено не было.

Примечательно, что глава Красносельского района Виталий Черкашин вместе с педагогами 291 школы убирал сугробы. Для того, чтобы участники субботника не скучали, из колонок играла бодрая музыка.

По словам учителей, радует то, что это все сделано для детей.