Петербургские суды снова получили сообщения о бомбе

Письма получили более девяти судов.

В четверг, 24 февраля, районные суды Петербурга снова получили анонимные послания о заложенных бомбах, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Послание получили Санкт-Петербургский городской суд, Красногвардейский, Кронштадтский, Сестрорецкий, Петроградский, Невский, Куйбышевский, Колпинский и Октябрьский районные суды Петербурга. Позже сообщение дошло до Московского, Василеостровского, Петродворцового и Приморского районных судов.

Информации об эвакуации судов в пресс-службе органа не было.

Фото: объединенная пресс-служба судов; Piter.tv