Петербургские приставы помогли липчанину вернуть более миллиона рублей заслуженной зарплаты

Директор фирмы уехал в другой город, когда организация закрылась. Зарплата бывшего сотрудника уехала вместе с ним.

Житель Липецка смог обогатиться на миллион с небольшим рублей благодаря петербургским судебным приставам. Ведомство помогло мужчине вернуть задолженную ему за восемь месяцев зарплату и компенсацию, сообщили в пресс-службе УФССП

Районный суд Липецка распорядился взыскать с коммерческой фирмы из Петербурга, занимающейся перевозками и арендой грузовиков, задолженность по зарплате. Бывший сотрудник организации должен был получить чуть больше миллиона рублей, которые фирма так и не вернула. Кроме того, в организации использовали личный транспорт своего работника, но также не компенсировали это использование.

Фирма не реагировала на требования приставов и, как выяснилось, она вовсе перестала существовать, а ее экс-директор переехал в Челябинск. Директору направили информацию об имеющемся долге, и спустя некоторое время приставам начали поступать деньги. Пока сотруднику перевели только 920 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцу выписали штраф в размере 7,5 тысяч рублей за нарушение самоизоляции.

Фото: Piter.TV