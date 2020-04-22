Петербургские музыканты устроили концерт на балконе

Они находились на трех балконах для соблюдения дистанции.

Участница проекта "Голос 7" из команды Сергея Шнурова Татьяна Шабанова устроила с друзьями-музыкантами концерт в одном из ЖК Петербурга. Об этом сообщил 78.ru.

Татьяна Шабанова ранее уже давала концерт вместе с саксофонистом Артёмом Субичевым. В этот раз она выступала с четырьмя музыкантами, двумя танцовщицами, звукорежиссёром. Все они находились на трех разных балконах для соблюдения дистанции.

За шоу со своих балконов наблюдали более 70 человек.

Ранее саксофонист вышел на балкон и дал концерт на Крестовском острове.

Видео: 78.ru