Петербургские музеи 18 мая станут для всех бесплатными

В Петербурге 18 мая состоится акция бесплатных музеев в честь Международного дня музея.

В Санк-Петербурге вход в Русский музей сделают бесплатным 18 мая. Такая акция введена для гостей и жителей города в связи с Международным днем музеев, об этом сообщают организаторы на странице во "Вконтакте". Чтобы попасть в здание необходимо получить бесплатный билет в кассе в день акции.

Стоит отметить, что в пятницу, 18 мая свободным сделают вход и другие организации: ГМЗ "Петергоф" пустят желающих на территорию дворца "Коттедж", Фермерского дворца, Дворцовой телеграфной станции, а также парка Александрия. Без входной платы можно будет попасть в Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей Арктики и Антарктики, Музей Достоевского, Музей истории Кронштадта, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей подводной археологии и на другие площадки.

Фото: Pixabay