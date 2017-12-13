Вопрос ребром: петербургские депутаты хотят защитить захоронения от застройщиков

Законопроект внесут на рассмотрение городского парламента через месяц.

В Санкт-Петербурге серьезные обсуждения и разногласия вызвал законопроект о защите воинских захоронений от строителей, который сейчас городские депутаты разрабатывают вслед за Ленинградской областью. Об этом 22 февраля сообщает "Мойка78".

Известно, что в области закон о защите воинских захоронений времен Вов принял еще на прошлой неделе. Губернатор заявил, что нововведение возложит на строителей обязательства по проведению экспертизы перед началом работ. По мнению Дрозденко, такое решение было необходимо, так как на территории Ленобласти было больше всего боевых действий.

С аналогичной инициативой в Санкт-Петербурге выступил депутат законодательного собрания Борис Вишневский. С предложением обеспечить безопасность захоронений обращались к Георгию Полтавченко. Однако губернатор отнесся скептически и посчитал законопроект нецелесообразным.

Свою неуверенность по отношению к идее выразили и участники поисковых отрядов. По их мнению, застройщики все равно смогут проводить заказные экспертизы и скрывать обнаруженные останки. Однако Вишневский нашел выход из этой ситуации и предложил заказывать экспертизу не застройщикам, а представителям власти.

По прогнозам руководителя фракции "Яблоко", новый документ будет подготовлен в течение месяца. После этого его должны внести на рассмотрение городского парламента.