Петербургские депутаты собираются ужесточить рекламу БАДов

Депутаты Петербурга хотят, чтобы потребители знали отличия лекарств от БАДов

6 октября в Санкт-Петербурге депутатами ЗакСА во главе с Денисом Четырбоком Госдуме был предложен проект по ужесточению требований к рекламе биологически активных добавок. Инициатива предварительно была одобрена на заседании парламентского комитета.

По мнению депутатов, рекламы БАДов часто вводят людей в заблуждения, обещая лечебный эффект при использовании их препарата. Инициаторы считают, что рекламодатели добавок должны уделять предупреждениям о неимении у таблеток лекарственных свойств не менее 10 % площади рекламы. Сведения также должны быть написаны разборчивым и жирным шрифтом.

Проект внесет поправки в закон «О рекламе», если его поддержат на пленарном заседании и в Госдуме.