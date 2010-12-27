Депутаты ЗакСа хотят усложнить превращение исторических зданий в обычные

Комитет по законодательству ЗакСа предлагает усложнить изменения данных в реестре недвижимости, в том числе даты строительства исторических домов.

В комитете по законодательству Законодательного собрания Петербурга предложили изменить процесс смены данных в реестре недвижимости относительно даты строительства исторических домов при спорных случаях. Комитет одобрил эту федеральную инициативу.

Поправки внесут в закон о государственной регистрации недвижимости. В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносят данные о домах, в том числе о завершении их строительства. Сейчас в Петербурге происходят такие ситуации, когда застройщики намеренно изменяют в кадастре год постройки, чтобы вывести их из "исторической зоны".

Девелоперы обращаются к экспертам, получают заключения (в объективности которых не всегда можно быть уверенными), что то или иное здание было построено после 1917 года. Это позволяет сносить старый дом и строить на его месте экономически более выгодное сооружение, например, бизнес-центр или элитное жилье. Денис Четырбок, депутат ЗакСа

Подобные действия застройщиков часто связаны с уплотнительной застройкой. Они также приводят к нарушениям внешнего исторического облика города. Поэтому депутаты предлагают изменения даты строительства отдать в ведение судов. По мнению Четырбока, это позволит пресечь практику изменений дат ради сноса исторического дома