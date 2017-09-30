Петербургские депутаты Резник и Анохин выяснят отношения на рэп-баттле

Максим Резник опубликовал обращение к оппоненту, в котором обещает порвать "едросика" как тузик грелку.

В Петербурге пройдет рэп-баттл между депутатами Законодательного собрания. На нем встретятся Максим Резник и Андрей Анохин из "Единой России", который был инициатором события.

Словестный поединок пройдет 5 октября в Action Club на Лиговском. Резник будет выступать под псевдонимом МС Обнял.

Он опубликовал в интернете видео с обращением к своему оппоненту. По его словам, он союирается продемонстрировать свою политическую позицию посрелством хип-хопа.

"Ты, едросик, не грусти, порву тебя, как тузик грелку", — заявил Резник.

Видео: youtube.com / maximreznik