Петербургские чиновники устраивают масштабный переезд, который обойдется почти в 700 тысяч рублей

Теперь сотрудники ведомства будут базироваться на Новгородской улице.

Завершился аукцион, в ходе которого чиновники нашли подрядчика, который поможет работникам с переездом. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Максимальная сумма заказа составляла почти 2 млн рублей, но нашлись подрядчики, которые снизили эту сумму до 673 тысяч рублей.

От компании, которая выиграла конкурс, требуется упаковать вещи в 3950 коробок. Для того, чтобы вещи при транспортировке не вывалились подрядчик должен приобрести около 400 рулонов скотча. Отметим, что в переезде "участвуют" не только мелкие офисные предметы, но и компьютеры, мебель и прочее.

Чиновники Петербурга переезжают сразу с двух адресов, на одну улицу. Ранее сотрудники располагались на проспекте Шаумяна и на переулке Антоненко. Сейчас же они переезжают Новгородскую улицу.

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