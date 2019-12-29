Марафон состоится 23 мая.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что петербургские бегуны и велосипедисты заблокируют движение на ЗСД. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что спортсменам предстоит пробежать дистанцию протяженностью в 10 км или полумарфон в 21,1 километра. По-традиции участники стартуют у магазина "Окей" на Богатырском проспекте, а затем двинутся в сторону ЗСД.

Марафон состоится 23 мая.

Ранее мы сообщают, что дорожные работы ограничат скорость движения на трассах Ленобласти.

Фото:pixabay