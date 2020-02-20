Петербургская группа The Hatters опубликовала клип на саундтрек для шоу "Последний герой"

В четверг, 20 февраля, в сети появился новый клип петербургской группы The Hatters. На этот раз музыканты сняли видеоролик на саундтрек для шоу "Последний герой". Видео опубликовано на официальном YouTube-канале The Hatters.
Известно, что группа снимала клип прямо на Филиппинах, где и разворачиваются действия программы. По сюжету музыканты попали в штор и их судно потерпело крушение. В итоге The Hatters попали на необитаемый остров.
Фанаты группы встретили клип положительно.
"Весь коллектив группы хорошо постарались и получился клип что должен висеть на первой вкладке в тренде. Приятный на звук саундтрек с нотками ностальгии по БКСМБ. Идеально",
—сказано в сообщении.
Ролик за несколько часов набрал более 17 тысяч просмотров и около четырех тысяч лайков.
Ранее мы сообщали о том, что в США убит рэпер Pop Smoke.
Видео:THE HATTERS/YouTube
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