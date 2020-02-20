Петербургская группа The Hatters опубликовала клип на саундтрек для шоу "Последний герой"

Группа приняла решение провести съемки клипа прямо на Филиппинах, где и разворачиваются действия программы.

В четверг, 20 февраля, в сети появился новый клип петербургской группы The Hatters. На этот раз музыканты сняли видеоролик на саундтрек для шоу "Последний герой". Видео опубликовано на официальном YouTube-канале The Hatters.

Известно, что группа снимала клип прямо на Филиппинах, где и разворачиваются действия программы. По сюжету музыканты попали в штор и их судно потерпело крушение. В итоге The Hatters попали на необитаемый остров.

Фанаты группы встретили клип положительно.

"Весь коллектив группы хорошо постарались и получился клип что должен висеть на первой вкладке в тренде. Приятный на звук саундтрек с нотками ностальгии по БКСМБ. Идеально", —сказано в сообщении.

Ролик за несколько часов набрал более 17 тысяч просмотров и около четырех тысяч лайков.

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Видео:THE HATTERS/YouTube