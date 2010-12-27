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Петербургская филармония разыскивает фокусника-жонглера
Сегодня, 7:01
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lesjasap
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Петербургская филармония разыскивает фокусника-жонглера

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"Волшебника" хотят отблагодарить проходками на концерт.

Филармония Петербурга решила разыскать жонглера-"волшебника", который регулярно выступает на территории метрополитена. Пост с сообщением о том, что сотрудники учреждения пытаются найти молодого человека размещен на официальной страничке филармонии в социальной сети "Вконтакте". 

Он маг вечерних поездов: появляется в вагоне и показывает не передать какое трогательное и красивое представление под музыку Яна Тьерсена из "Амели". Вы бы видели, как преображаются уставшие и угрюмые пассажиры поздних и дальних направлений

рассказывают в филармонии

Как отмечают представители заведения, они решили отблагодарить местного жителя, который бесплатно дарит праздник петербуржцам и гостям Северной столицы в подземке, поэтому надеются вручить ему в качестве благодарности билеты на концерт классической музыки. 

Приметами разыскиваемого стали гусарские усы и черный цилиндр. Пользователей просят связаться с филармонией в случае, если они знают о местонахождении героя. 

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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