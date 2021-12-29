В Петербурге десять организаций подписали Карбоновую Декларацию

Подписание декларации стало итогом круглого стола "Роль рационального обращения с отходами в построении низкоуглеродной экономики замкнутого цикла"

В пятницу, 18 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что десять организаций подписали Санкт-Петербургскую Карбоновую Декларацию о создании высокотехнологичной научно-экспериментальной инновационной площадки международного значения "Центр Карбоновых Исследований" и формировании сообщества научных и технических экспертов, обеспечивающих решение прикладных задач по карбоновой тематике.

Декларацию подписали круглом столе "Роль рационального обращения с отходами в построении низкоуглеродной экономики замкнутого цикла" в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате, который прошел на этой неделе. Мероприятие организовали в рамках проекта "Экологически чистая городская среда посредством рационального обращения с отходами".

По словам заместителя председателя комитета по природопользованию Ивана Серебрицкого, подписание декларации стало для нашего региона значимым событием. По мнению экспертов, это важный шаг для реализации проектов по сокращению углеродного следа и развитию устойчивой, экологически нейтральной окружающей среды.

Среди организаций, подписавших документ: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М.Кирова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд развития Ботанического Сада Петра Великого и другие.

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