В среду Петербург попал на второе место по самоизоляции среди городов-миллионников

Северная столица уступила первое место Москве.

Утром 27 мая индекс самоизоляции в Петербурге составил 1,8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Карты".

В списке городов-миллионников Северная столица заняла второе место по самоизоляции, уступив место только Москве, у которой 2,1 баллов на 10:40 утра. Несмотря на это, Петербург по-прежнему продолжает оставаться в красной зоне, что означает, что на улицах города очень много людей.

В тройку лидеров также попал Ростов-на-Дону, жители которого самоизолировались на 1,7 баллов. Самые плохие показатели у Казани (0,9), Уфы (0,9) и Челябинска (0,8).

Ранее мы писали, что в День города в Петербурге потеплеет до +22 градусов.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"