Петербург встретит новую неделю погодой без осадков

При этом ночью температура опустится ниже нулевой отметки.

Стало известно, какая погода будет в Петербурге в понедельник, 23 сентября. Об этом Piter.TV расскзаали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Согласно данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, день пройдет преимущественно без осадков.

Ветер примет северное и северо-западное направление со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит 1-3 градуса тепла, местами опустится до 0...-2 градусов. Днем в городе потеплеет до 7-9 градусовю

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: Piter.TV