Россияне предпочли проводить праздничные дни в Петербурге

Санкт-Петербурга вошел в список самых посещаемых городов в праздничные дни Нового года.

По оценкам специалистов из агентства Tvil.ru, Санкт-Петербург вошел в топ-10 среди самых посещаемых российских городов на новогодние и рождественские праздники.

Среди популярных для туризма городов: Москва, Сочи, Казань, Ялта, Ярославль, Калининград, Кисловодск, Вологда и Великий Новгород. Рейтинг был составлен за период с 6 по 8 января. Эксперты изучили статистику бронирования апартаментов.

В среднем, в Северной столице гости заказывали отель на 4,5 дня. Услуга обходилась туристам в 4,7 тысяч рублей за сутки. Отметим, что одним из самых посещаемых мест стала ярмарка на Пионерской площади.