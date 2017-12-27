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Россияне предпочли проводить праздничные дни в Петербурге

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Санкт-Петербурга вошел в список самых посещаемых городов в праздничные дни Нового года.

По оценкам специалистов из агентства Tvil.ru, Санкт-Петербург вошел в топ-10 среди самых посещаемых российских городов на новогодние и рождественские праздники. 
 
Среди популярных для туризма городов: Москва, Сочи, Казань, Ялта, Ярославль, Калининград, Кисловодск, Вологда и Великий Новгород. Рейтинг был составлен за период с 6 по 8 января. Эксперты изучили статистику бронирования апартаментов.
 
В среднем, в Северной столице гости заказывали отель на 4,5 дня. Услуга обходилась туристам в 4,7 тысяч рублей за сутки. Отметим, что одним из самых посещаемых мест стала ярмарка на Пионерской площади.
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Теги: бронирование номеров , новогодние праздники , пионерская площадь , рождество , статистика
Категории: Новости СПб

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